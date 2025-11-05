|
05.11.2025 06:37:00
Tbo Tek gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tbo Tek hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.32 INR. Im Vorjahresviertel hatte Tbo Tek 5.71 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25.92 Prozent auf 5.68 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5.82 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 5.47 Milliarden INR geschätzt worden.
