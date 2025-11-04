Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’289 0.4%  SPI 17’037 0.3%  Dow 47’129 -0.4%  DAX 23’949 -0.8%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’660 -0.3%  Gold 3’941 -1.5%  Bitcoin 81’464 -5.4%  Dollar 0.8104 0.3%  Öl 64.3 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Schwarzes Gold im Fokus: Occidental-Chefin sieht Ölpreis bis 2026 in dieser Range
Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk: Günstige Wegovy- und Zepbound-Dosen geplant? US-Regierung verhandelt
Geberit-Aktie in Grün: Jahresausblick nach starkem Quartal angehoben
Suche...

Snap Aktie 35612177 / US83304A1060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanzvorlage 04.11.2025 21:01:00

Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Snap-Bilanz voraus.

Snap
6.10 CHF -2.45%
Kaufen Verkaufen

Snap wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

33 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,122 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Snap in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 37 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden USD im Vergleich zu 1,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 36 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,417 USD im Vergleich zu -0,420 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 41 Analysten durchschnittlich bei 5,88 Milliarden USD, gegenüber 5,36 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Snap-Aktie fällt zweistellig: Snapchat-Mutter legt Zahlen vor - Verluste steigen leicht
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta-Aktie angepasst
Meta-Aktie in Rot: Konzern beschleunigt KI-Ausbau, Anleger reagieren skeptisch

Bildquelle: Drew Angerer/Getty Images