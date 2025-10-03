Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger greifen bei Taiwan Semiconductor Manufacturing am Freitagabend zu

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 291,62 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 296,05 USD. Bei 291,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 997'363 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 296,72 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,26 USD ab. Mit Abgaben von 53,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,29 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD aus. Am 17.07.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30.27 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 16.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 15.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,99 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

