Swissquote Aktie News: Swissquote tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Bei der Swissquote-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 520,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 17'188 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Swissquote-Aktie bis auf 525,00 CHF. In der Spitze fiel die Swissquote-Aktie bis auf 517,00 CHF. Bei 520,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'816 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Bei 576,50 CHF markierte der Titel am 07.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swissquote-Aktie 10,87 Prozent zulegen. Bei 291,40 CHF fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swissquote-Aktie derzeit noch 43,96 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,32 CHF. Am 04.03.2014 legte Swissquote die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Swissquote hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38.99 Mio. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Swissquote im Jahr 2025 21,02 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

