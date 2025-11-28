Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Freitagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 882,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 12'835 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 882,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 880,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 17'325 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 912,20 CHF markierte der Titel am 21.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,33 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 660,00 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 25,24 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 35,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 37,11 CHF.

Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Am 18.03.2027 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 44,32 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

