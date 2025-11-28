Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’850 0.2%  SPI 17’666 0.2%  Dow 47’700 0.6%  DAX 23’876 0.5%  Euro 0.9328 -0.1%  EStoxx50 5’676 0.4%  Gold 4’197 0.9%  Bitcoin 74’644 1.6%  Dollar 0.8050 0.0%  Öl 63.3 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
S&P 500-Papier Sealed Air-Aktie: Diese Dividende zahlt Sealed Air
Dottikon-Aktie im Plus: Starkes Wachstum im ersten Semester
BYD-Aktie gefragt: Wichtiger Durchbruch für den Tesla-Herausforderer in Brasilien
Die 20 grössten Banken Europas
Delivery Hero-Aktie zweistellig fester: Grossaktionäre drängen wohl auf Strategieüberprüfung
Suche...

Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Freitagnachmittag ins Plus

Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Freitagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Swiss Life gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Swiss Life konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 882,80 CHF.

Swiss Life
882.63 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 882,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 12'835 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 882,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 880,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 17'325 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 912,20 CHF markierte der Titel am 21.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,33 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 660,00 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 25,24 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 35,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 37,11 CHF.

Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren. Am 18.03.2027 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 44,32 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

Swiss Life-Aktie steigt: Beteiligung an spanischer Itínere Infraestructuras ausgebaut

Swiss Life-Aktie höher: Immobilienfonds REF ESG Swiss Properties steigert Gesamterfolg

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Life AG (N)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’363.51 19.15 QIUBSU
Short 13’608.56 13.95 BE6SJU
Short 14’124.84 8.91 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’850.18 28.11.2025 16:24:37
Long 12’274.04 19.15 SRZBNU
Long 12’010.46 13.80 SRKBVU
Long 11’502.50 8.91 S4TBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
NVIDIA-Aktie als KI-Branchenprimus - Microsofts AI-Chef warnt vor Extrem-Szenarien
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
Grosse Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien: Cathie Wood baut KI-Strategie um:
Bitcoin überwindet die Marke von 91'000 US-Dollar - Erholung setzt sich fort
Sika-Aktie kaum verändert: Sika bestätigt Strategie und Wachstumsziele für 2028
Diese US-Aktien dominierten im dritten Quartal 2025 im Portfolio der Commerzbank
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

Paul Singers Elliott-Hedgefonds: Das waren die größten Depotpositionen im dritten Quartal 2025
In diese Aktien hat Paul Singer im dritten Quartal investiert
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
3. Quartal 2025: So hat Jeremy Grantham investiert
Einblicke ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Die 20 grössten Banken Europas
Das sind die 20 grössten Banken Europas.
Bildquelle: Markus Pfaff / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:33 Bitcoin steigt kurzzeitig über 93.000 US-Dollar
16:32 Commerzbank zahlt Entschädigung für frühere Strafzinsen
16:32 Niedersachsens Ministerpräsident Lies: E-Auto-Prämien sind gutes Signal
16:31 Indiens Modi empfängt Putin zum Staatsbesuch
16:24 OTS: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. / Wärmepumpenmarkt wächst: BWP hebt ...
16:16 Schuhkarton-Streit: Deichmann droht Niederlage vor Gericht
16:11 ROUNDUP 3/Orban bei Putin: Bitte um günstiges Öl - Einladung zu Gipfel
16:11 Aktien New York: Erholung setzt sich fort - Verkürzter Handel an 'Black Friday'
16:23 Broadcom-Aktie erreicht neue Rekordmarke und nähert sich 2 Billionen-Dollar-Bewertung
16:09 AKTIE IM FOKUS: Renk trotz Auftrag schwächer - Rüstungswerte nicht gefragt