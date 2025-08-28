Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’226 0.2%  SPI 16’979 0.2%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’158 0.5%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’421 0.5%  Gold 3’394 -0.1%  Bitcoin 90’813 1.9%  Dollar 0.8016 -0.1%  Öl 67.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ascom-Aktie stärker: Ascom mit neuer Partnerschaft für KI-gestützte Pflege
QIAGEN-Aktie unter Druck: QIAGEN will Wandelanleihen ausgeben
Delivery Hero-Aktie freundlich: Delivery Hero senkt Prognose - Überraschend hohes Halbjahresergebnis
Commerzbank und UniCredit-Aktie in Grün: Commerzbank-Vorstand mit erneuter Warnung vor Übernahme durch UniCredit
BYD-Aktie verliert dennoch: Europäer kaufen weiter keine Teslas - BYD zieht vorbei
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Versicherungsangebot 28.08.2025 09:31:36

Sunrise-Aktie legt zu: Sunrise Communications startet mit neuer Sicherheitslösung gegen Einbrüche

Sunrise-Aktie legt zu: Sunrise Communications startet mit neuer Sicherheitslösung gegen Einbrüche

Nach dem Einstieg ins Geschäft mit Versicherungsangeboten expandiert Sunrise weiter.

Zurich Insurance
580.81 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen
Neu bietet der zweitgrösste Schweizer Telekomkonzern auch Sicherheitspakete gegen Einbrüche an.

Dazu lanciere Sunrise ein Home Security-Angebot, das Sicherheitsgeräte wie Kameras, Kontaktsensoren, eine Steuerungs-App und Anwesenheitssimulation umfasse, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Beim grösseren Paket sei auch noch im Alarmfall der Einsatz von Sicherheitsleuten vor Ort enthalten. Zudem gebe es einen Versicherungsschutz mit persönlicher Unterstützung durch den Sunrise-Partner Zurich Versicherungen. Im Notfall oder bei einem Einbruch organisiere die Zurich rund um die Uhr professionelle Hilfe. Das Angebot richte sich auch an Kunden anderer Telekomfirmen, hiess es.

Damit geht die Ausweitung der Produktepalette als Ergänzung des Telekomangebots weiter. Seit Anfang Juli verkauft Sunrise seinen Kunden auch Versicherungsprodukte wie etwa Reise- oder Cyberversicherungen.

Sunrise folgte damit dem Branchenprimus Swisscom. Dieser hat im Frühling vor einem Jahr den Ausbau des Vertriebs von Versicherungen angekündigt.

Die Sunrise-Aktie bewegt sich im SWX-Handel zeitweise 0,2 Prozent im Plus bei 50,80 Franken.

jb/ra/rw

Zürich (awp)

Weitere Links:

Sunrise-Aktie zieht an: Sunrise steigert Betriebsgewinn trotz Umsatzrückgang
Sunrise-Aktie fester: Sunrise sichert sich erneut TV-Rechte für Schweizer Eishockey-Meisterschaft
Sunrise-Aktie profitiert: Sunrise vertreibt nun auch Versicherungen

Bildquelle: Keystone,SEBASTIAN DERUNGS/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?