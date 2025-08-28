Sunrise-Aktie legt zu: Sunrise Communications startet mit neuer Sicherheitslösung gegen Einbrüche

Neu bietet der zweitgrösste Schweizer Telekomkonzern auch Sicherheitspakete gegen Einbrüche an.

Dazu lanciere Sunrise ein Home Security-Angebot, das Sicherheitsgeräte wie Kameras, Kontaktsensoren, eine Steuerungs-App und Anwesenheitssimulation umfasse, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Beim grösseren Paket sei auch noch im Alarmfall der Einsatz von Sicherheitsleuten vor Ort enthalten. Zudem gebe es einen Versicherungsschutz mit persönlicher Unterstützung durch den Sunrise-Partner Zurich Versicherungen. Im Notfall oder bei einem Einbruch organisiere die Zurich rund um die Uhr professionelle Hilfe. Das Angebot richte sich auch an Kunden anderer Telekomfirmen, hiess es.

Damit geht die Ausweitung der Produktepalette als Ergänzung des Telekomangebots weiter. Seit Anfang Juli verkauft Sunrise seinen Kunden auch Versicherungsprodukte wie etwa Reise- oder Cyberversicherungen.

Sunrise folgte damit dem Branchenprimus Swisscom. Dieser hat im Frühling vor einem Jahr den Ausbau des Vertriebs von Versicherungen angekündigt.

Die Sunrise-Aktie bewegt sich im SWX-Handel zeitweise 0,2 Prozent im Plus bei 50,80 Franken.

jb/ra/rw

Zürich (awp)