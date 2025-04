Starker Wochentag in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 9.85 Prozent fester bei 18’773.24 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.153 Prozent auf 17’116.53 Punkte an der Kurstafel, nach 17’090.40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 17’082.35 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’773.24 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 11.93 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20’201.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’180.96 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 09.04.2024, bei 18’169.90 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10.50 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (+ 19.28 Prozent auf 283.82 USD), Arm (+ 18.22 Prozent auf 101.46 USD), Microchip Technology (+ 17.15 Prozent auf 41.40 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 16.80 Prozent auf 91.35 USD) und ON Semiconductor (+ 15.43 Prozent auf 36.88 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil PayPal (-6.43 Prozent auf 51.50 EUR), Pinduoduo (spons ADRs) (-0.63 Prozent auf 93.39 USD), AstraZeneca (-0.09 Prozent auf 64.84 USD), Exelon (-0.02 Prozent auf 44.48 USD) und American Electric Power (+ 1.16 Prozent auf 102.45 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 64’544’025 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.387 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Biogen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.18 zu Buche schlagen. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch