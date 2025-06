Freundlicher Handel: S&P 500 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.58 Prozent fester bei 5’970.37 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 46.687 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.031 Prozent auf 5’934.10 Punkte an der Kurstafel, nach 5’935.94 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’981.35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5’929.00 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der S&P 500 bei 5’686.67 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 03.03.2025, bei 5’849.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’283.40 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 1.74 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Dollar General (+ 15.85 Prozent auf 112.57 USD), Lumen Technologies (+ 6.75 Prozent auf 4.11 USD), Microchip Technology (+ 6.40 Prozent auf 63.84 USD), Dollar Tree (+ 6.01 Prozent auf 96.72 USD) und Enphase Energy (+ 5.88 Prozent auf 43.75 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil CME Group A (-2.89 Prozent auf 282.31 USD), Gap (-2.10 Prozent auf 21.96 USD), Mid-America Apartment Communities (-2.09 Prozent auf 152.42 USD), Public Storage (-2.09 Prozent auf 303.31 USD) und Extra Space Storage (-2.00 Prozent auf 149.93 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 46’401’132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im S&P 500 mit 3.005 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

