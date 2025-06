SMI im Plus -- DAX zurück über 24'000 Punkten -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag stärker.

Der SMI bewegt sich im frühen Handel in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten am Montag der Tendenz des Leitindex, nachdem sie bereits leichter eröffnet haben.

Ungeachtet der Dissonanzen im Handelskonflikt zwischen den USA und China vom Wochenende haben die Aktien an der Wall Street zum Wochenstart klar zugelegt. Die US-Vorgaben sind damit positiv. Auch in Asien ziehen die Kurse mehrheitlich an.

Gebremst wird die allgemeine Börsenstimmung indes weiterhin von der Ankündigung aus den USA, die Zölle auf importierten Stahl und Aluminium zu verdoppeln. Die Spannungen zwischen den USA und China dominierten die Aktienmärkte weiterhin, heisst es denn auch in einer Einschätzung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Und auch die Onlinebank Swissquote sieht diese Differenzen als Grund für einen Start in den Monat Juni mit "gemischten Gefühlen". Insgesamt hält sich der Leitindex SMI aber weiterhin solide in der seit Anfang Mai geltenden Zone zwischen rund 12'100 und 12'300 Punkten.

DEUTSCHLAND

Nach den leichten Verlusten zum Start in den Juni legt der DAX am Dienstag wieder etwas zu.

Der DAX startet 0,42 Prozent höher bei 24'031,96 Punkten.

Er bleibt damit zwar noch auf Abstand zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24'326 Punkten, notiert aber über der 21-Tage-Linie. Diesen für den kurzfristigen Trend beachteten Durchschnittskurs, der aktuell bei 23'744 Punkten verläuft, hatte der DAX am Vortag kurzzeitig angesteuert.

Leichte Unterstützung kommt durch die kleinen Zuwächse an der US-Börse, die am Morgen auf den Handel in Asien abstrahlten. Dies sorgt für gewisse Beruhigung angesichts des zuletzt wieder etwas zugespitzten Handelskonflikts zwischen den USA und China.

Bei den Verhandlungen in Istanbul zwischen der Ukraine und dem Aggressor Russland über eine Annäherung haben beide Seiten ihre Positionen klargemacht, die erwartungsgemäss weit auseinander liegen.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte zeigten sich am ersten Handelstag im Juni mit grünen Vorzeichen.

Der Dow Jones schloss mit einem leichten Plus von 0,08 Prozent bei 42'305,48 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 0,67 Prozent höher bei 19'242,61 Zählern in den Feierabend.

Im Fokus standen abermals die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump sowie die gegenseitigen Anschuldigungen der USA und China zu diesem Thema. Trump warf China vor, gegen das im Mai geschlossene Handelsabkommen zu verstossen. China beschuldigte die USA wiederum, die Vereinbarung zu verletzen und drohte damit, Massnahmen zur Verteidigung seiner Interessen zu ergreifen. Peking und Washington hatten sich Mitte Mai darauf geeinigt, die gegenseitig erhobenen dreistelligen Zollsätze für 90 Tage auszusetzen. Schwache amerikanische Konjunkturdaten belasteten die Aktienkursen nicht dauerhaft. So verschlechterte sich die Stimmung in der US-Industrie im Mai unerwartet erneut.

ASIEN

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte am Dienstag mit positiver Tendenz.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ marginale 0,05 Prozent höher bei 37'491,22 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,48 Prozent auf 3'363,48 Einheiten.

In Hongkong legt der Hang Seng 1,13 Prozent auf 23'420,36 Zähler zu.

Leicht aufwärts geht es am Dienstag im Handelsverlauf an den asiatischen Börsen, nachdem die US-Börsen am Montag freundlich aus dem Tag gegangen waren. Stützend wirken Aufschläge bei Technologieaktien nach positiv aufgenommenen Aussagen von Taiwan Semiconductors zur KI-Nachfrage. Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt übergeordnet für Zurückhaltung, bremst zunächst aber nicht mehr.

