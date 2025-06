NASDAQ-Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.79 Prozent höher bei 21’662.58 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.178 Prozent fester bei 21’529.98 Punkten, nach 21’491.75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21’474.51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21’715.96 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 20’102.61 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 03.03.2025, bei 20’425.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18’600.97 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3.28 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 22’222.61 Punkte. Bei 16’542.20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit ON Semiconductor (+ 11.35 Prozent auf 47.37 USD), Microchip Technology (+ 6.40 Prozent auf 63.84 USD), Dollar Tree (+ 6.01) Prozent auf 96.72 USD), Enphase Energy (+ 5.88 Prozent auf 43.75 USD) und Micron Technology (+ 4.15 Prozent auf 102.25 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Alphabet A (ex Google) (-1.69 Prozent auf 166.18 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.56 Prozent auf 167.71 USD), JDcom (-1.37 Prozent auf 32.41 USD), Keurig Dr Pepper (-1.29 Prozent auf 32.82 USD) und Booking (-1.15 Prozent auf 5’475.07 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 46’401’132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.005 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

