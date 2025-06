SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen in Rot - Shanghai im Feiertag

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart nachgeben.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten am Freitag nach einer positiven Eröffnung der freundlichen Tendenz des Leitindex. Sie verabschiedeten sich 0,35 Prozent fester bei 16'850,29 Zählern respektive 0,19 Prozent stärker bei 1'992,34 Einheiten aus der Sitzung.

Mit einem vorsichtigen Start in den neuen Handelsmonat rechnen Händler am Montag. Wieder nimmt US-Präsident Trump die Weltwirtschaft mit seiner erratischen Politik in Geiselhaft. Seine neueste Eingebung ist eine Verdopplung der Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium auf 50 Prozent ab 4. Juni. Im Fokus der Börsen stehen umso mehr Konjunkturindikatoren, die Spuren der Trump-Zölle zeigen dürften.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Montag schwächer erwartet.

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart im Minus.

Unter der runden Marke von 24'000 Punkten zeichnet sich am Montag für den DAX ein etwas schwächerer Start in eine ereignisreiche Woche ab. Er bleibt damit zunächst etwas auf Abstand zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten.

US-Präsident Donald verschärfte am Wochenende wieder den Zollstreit. Er will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent des Warenwerts verdoppeln. Die EU übt scharfe Kritik und droht mit einer Reaktion noch vor dem Sommer.

Anleger am deutschen Aktienmarkt blieben aber trotz des Zoll-Hickhacks zuversichtlich, schrieben die Experten der Helaba. Der Aufwärtstrend im DAX sei intakt, auch wenn es Warnzeichen gebe. Rückschläge in Abhängigkeit der Nachrichtenlage seien jedoch jederzeit möglich.

Die neue Woche dürfte spannend werden. Gleich zu Beginn kommen Vertreter der Ukraine und des Aggressors Russland in Istanbul erneut zu Gesprächen über Wege zu einer möglichen Beendigung des Kriegs zusammen. Der Beginn ist laut dem türkischen Aussenministerium gegen 12.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit geplant.

Am kommenden Donnerstag steht die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Es wird damit gerechnet, dass die Währungshüter die Zinsen abermals senken.

Ebenfalls am Donnerstag findet der Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz bei US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus statt. Im Mittelpunkt dürften die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs, die Reaktion der Nato auf die wachsenden Bedrohungen von aussen und der Zollstreit zwischen den USA und der EU stehen.

WALL STREET

Am Freitag liess an den US-Aktienmärkten die Dynamik nach.

Der Dow Jones bewegte sich die meiste Zeit im Minus, erzielte letztendlich jedoch einen Anstieg um 0,13 Prozent auf 42'270,07 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich mit roten Vorzeichen ins Wochenende und verlor 0,32 Prozent auf 19'113,77 Zähler.

Weiter im Fokus stand vor allem der Zoll-Streit. So hat US-Präsident Donald Trump China im Handelsstreit verbal angegriffen. Trump warf Peking vor, gegen die Bedingungen des kürzlich vereinbarten Handelsabkommens verstossen zu haben.

Auf der Stimmung lastete aber auch die Entscheidung eines Berufungsgerichts, dass die von der US-Regierung eingeführten Strafzölle vorerst bestehen bleiben dürfen. Die negative Reaktion darauf hielt sich in Grenzen, weil der Markt schon nach dem Verbot der Zölle durch das US-Gericht für Internationalen Handel, dessen Entscheidung nun durch das Berufungsgericht gekippt wurde, skeptisch gewesen war. Zudem machte der Berufungserfolg schon während des späten Handels am Donnerstag die Runde.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen am Montag Verluste.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,39 Prozent auf 37'438,11 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite am Freitag schlussendlich 0,47 Prozent tiefer bei 3'347,49 Einheiten. Am Montag findet aufgrund des Drachenbootfestes kein Handel statt.

In Hongkong notiert der Hang Seng 2,20 Prozent tiefer bei 22'778,45 Zählern.

An den Börsen in Ostasien geht es zum Wochenstart abwärts. Die Märkte in Japan und Hongkong verbuchen deutliche Verluste, während der Handel in Shanghai aufgrund des Drachenbootfestes ruht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires