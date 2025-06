Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT steigen: Rheinmetall ersetzt Kering im EURO STOXX 50

Dafür müssen die Aktien von Kering ihren Platz räumen. Dies teilte der Index-Betreiber Stoxx mit. Die Änderungen fanden aufgrund der "Fast-Entry"- und "Fast-Exit"-Regeln statt. Vollzogen werden sie zu den Schlusskursen am 20. Juni, wirksam zur Eröffnung am 23. Juni.

Auch im Stoxx Europe 600 wurden eine Vielzahl von Änderungen vorgenommen, die ebenfalls mit Handelsbeginn am 23. Juni wirksam werden. Unter anderem gehören Bilfinger künftig dem Index an.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ EURO STOXX 50

AUFNAHME

- Rheinmetall

HERAUSNAHME

- Kering

+ STOXX Europe 600

AUFNAHME

- Babcock

- Lottomatica

- Indra Sistemas

- Lion Finance

- Bilfinger

- Fresnilo

- MBank

- Ayvens

- Mobimo Holding

HERAUSNAHME:

- GN Store Nord

- Comet Holdings

- Elekta B

- Safestore Holdings

- Tietoevry

- Husqvarna

- Electrolux

- Fugro

- Playtech

===

Im vorbörslichen Dienstagshandel auf Tradegate steht die Rheinmetall-Aktie zeitweise bei 1.855,00 Euro und damit rund 1,98 Prozent über ihrem gestrigen XETRA-Schluss. Auch die Anteilsscheine von RENK und HENSOLDT legen am Dienstag vorbörslich zu. Für die RENK-Aktie geht es auf Tradegate - im Vergleich zum XETRA-Schluss - zeitweise um 2,99 Prozent auf 83,94 Euro hoch, während HENSOLDT-Papiere um 2,87 Prozent auf 102,20 Euro steigen.

Für die Kering-Aktie zeichnet sich an der EURONEXT in Paris indes ein leicht tieferer Handelsstart ab.

DJG/ros

DOW JONES