Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0.51 Prozent auf 42’519.64 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 16.575 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.249 Prozent auf 42’199.94 Punkte an der Kurstafel, nach 42’305.48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 42’568.38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42’186.44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, stand der Dow Jones bei 41’317.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43’191.24 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 03.06.2024, den Stand von 38’571.03 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0.300 Prozent zu. Bei 45’054.36 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2.80 Prozent auf 141.22 USD), Home Depot (+ 2.30 Prozent auf 324.85 EUR), Caterpillar (+ 1.37 Prozent auf 349.40 USD), Nike (+ 1.30 Prozent auf 62.37 USD) und Chevron (+ 1.24 Prozent auf 139.55 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Coca-Cola (-1.17 Prozent auf 71.16 USD), UnitedHealth (-1.15 Prozent auf 301.22 USD), Johnson Johnson (-0.63 Prozent auf 154.42 USD), Verizon (-0.61 Prozent auf 43.83 USD) und Procter Gamble (-0.55 Prozent auf 166.85 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 46’401’132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 3.005 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

2025 verzeichnet die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

