SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Avolta (ex Dufry) von vor 10 Jahren verloren

Am 02.10.2015 wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 108.48 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.922 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie auf 43.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39.64 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 60.36 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich jüngst auf 6.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch