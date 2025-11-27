Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’803 -0.2%  SPI 17’594 -0.1%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’803 0.3%  Euro 0.9334 0.0%  EStoxx50 5’656 0.0%  Gold 4’159 -0.1%  Bitcoin 73’646 1.2%  Dollar 0.8052 0.1%  Öl 63.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
Schweizer Investoren 2026: Darauf setzen Anleger jetzt
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT im Plus: RENK America sorgt mit Rekordaufträgen für Momentum
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Plus500 Depot

Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative Flughafen Zürich-Investition? 27.11.2025 10:02:06

SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flughafen Zürich-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Flughafen Zürich-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Flughafen Zürich
240.57 CHF 0.20%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Flughafen Zürich-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Flughafen Zürich-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 158.60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6.305 Flughafen Zürich-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2025 1’517.02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 240.60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 51.70 Prozent vermehrt.

Flughafen Zürich erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch