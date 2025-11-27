SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flughafen Zürich-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Flughafen Zürich-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Flughafen Zürich-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 158.60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6.305 Flughafen Zürich-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2025 1’517.02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 240.60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 51.70 Prozent vermehrt.

Flughafen Zürich erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch