Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’595 -0.5%  Bitcoin 76’607 -0.2%  Dollar 0.8026 -0.1%  Öl 64.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526McDonald's950605Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Zcash nach Korrektur nahezu verdoppelt: Charttechnik signalisiert weiteres Potenzial
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie: Ianalumab bekommt Breakthrough-Status in den USA
Suche...
Plus500 Depot
Prognose-Check 19.01.2026 03:49:35

Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus

Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus

Nach einem herausfordernden Jahr will Tesla 2026 mit neuen Modellen, erschwinglicheren Preisen und Robo-Taxis wieder durchstarten.

• Die Auslieferungen im vierten Quartal 2025 gingen im Vergleich zu Q4 2024 deutlich zurück
• Günstigere "Standard"-Modelle sollen Absatz in Europa und Asien stützen
• Robo-Taxis und KI-Technologien sind entscheidende Wachstumstreiber für 2026

Zum Jahresende 2025 gab Tesla-Chef Elon Musk einen viel beachteten Einblick in die Fortschritte von Teslas Robotaxi-Projekt: Er berichtete auf X (ehemals Twitter), dass er selbst in einem Fahrzeug ohne Sicherheitsmonitor als Passagier unterwegs war, während das Auto vollkommen autonom durch Austin im US-Bundesstaat Texas fuhr:

Dieser Schritt deutet nicht nur auf die technologische Reife von Teslas autonomem Fahren hin, sondern könnte auch weitreichende Auswirkungen auf das Geschäftsmodell des Unternehmens haben. Investoren und Analysten blicken daher gespannt auf 2026, da die kommerzielle Einführung der Robo-Taxis das Wachstumspotenzial von Tesla weiter antreiben könnte.

Ausblick auf Tesla 2026: Stabilisierung nach Absatzrückgang

Laut der von Tesla zusammengestellten und auf der Unternehmenswebseite veröffentlichten Konsenseinschätzung von Analysten aus verschiedenen Analysehäusern wird eine Erholung der Auslieferungszahlen in den kommenden Jahren erwartet, nachdem der E-Autobauer in den vergangenen Quartalen Rückgänge verkraften musste. Dem Anfang Januar veröffentlichten Auslieferungsbericht zufolge lieferte der E-Autobauer etwa im vierten Quartal 2025 nur knapp 406'600 Model 3 und Model Y aus. Diese beiden Modelle machen demnach weiterhin den Grossteil der Auslieferungen aus, während andere Tesla-Modelle mit knapp 11'650 Stück nur einen geringen Anteil beitragen.
Im Vergleich zum vierten Quartal 2024 ging die Zahl der ausgelieferten Model 3- und Model Y-Fahrzeuge allerdings im Berichtszeitraum um rund 77'000 Einheiten zurück.

KI und Robo-Taxis im Mittelpunkt

Doch die zuletzt rückläufigen Verkaufszahlen geraten immer mehr in den Hintergrund: Wie Barclays-Analyst Dan Levy in einer Kundennotiz bekanntgab, seien Autoverkäufe und klassische Geschäftszahlen inzwischen fast zweitrangig. Seiner Einschätzung nach gewinnen KI und autonome Technologien immer mehr an Bedeutung.

Auch Tesla-Chef Elon Musk betont häufig, dass der Wert des Unternehmens langfristig von den Fortschritten bei Robo-Taxis, dem humanoiden Roboter Optimus und KI abhängen werde.

Absatzstütze durch günstigere Modelle

Mit den im Oktober 2025 eingeführten "Standard"-Versionen von Model 3 und Model Y SUV reagierte Tesla allerdings dennoch auch auf den wachsenden Preisdruck im E-Auto-Markt. Die rund 5'000 US-Dollar günstigeren Einstiegspreise sollen laut Analysten-Einschätzungen helfen, die Verkaufszahlen insbesondere in Europa und Asien zu stabilisieren, wo chinesische Hersteller immer mehr Marktanteile gewinnen. Laut Reuters erwarten Analysten, dass diese Strategie im kommenden Jahr zu einer Erholung der Auslieferungen beitragen könnte, auch wenn neue preiswerte Modelle von Ford und Chevrolet den Wettbewerb verschärfen.

Fokus auf Robo-Taxis und KI

Ein zentraler Wachstumstreiber bleibt der Einsatz von Robo-Taxis ohne Sicherheitsfahrer. Nach einer Einschätzung von Wedbush-Analyst Dan Ives könnten Teslas Robo-Taxis bis Ende 2026 in bis zu 30 Städten unterwegs sein - damit würde Tesla Alphabets Robo-Taxi-Service Waymo überholen, der derzeit nur in fünf Städten aktiv ist.

Der Start der Robo-Taxis dürfte somit entscheidend für 2026 sein - und dafür, ob Tesla den hohen Erwartungen gerecht werden kann: Denn laut "MarketWatch" wird die Tesla-Aktie aktuell extrem hoch bewertet und mit dem fast 300-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt (Stand: 16. Januar 2026).

Auch Wedbush-Analyst Dan Ives bleibt bei Tesla optimistisch und sieht das Kursziel bei 600 US-Dollar.

Sollten seine Erwartungen eintreten, würde dies einen potenziellen Sprung von 37,14 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 437,50 US-Dollar entsprechen (Stand: 16.01.2026).

Insgesamt erwarten Analysten, dass die Aktie vor allem von den Fortschritten bei Robo-Taxis, KI und anderen Zukunftstechnologien getrieben wird und weiterhin Wachstumspotenzial bietet.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Tesla-Aktie: Analysten erwarten spürbaren Preisrückgang beim Cybertruck
Tesla-Aktie im Visier: Tesla Semi im Rampenlicht - Video zeigt Fortschritte beim Schnellladen
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Analysten beim Ausblick für 2026 vorsichtig sind

Bildquelle: kovop / Shutterstock.com,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

16.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Moderna, Pfizer
16.01.26 Marktüberblick: Versorger gesucht
16.01.26 SMI bleibt im Rekord-Modus
16.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Geht die Rally weiter?
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’939.04 19.53 S80BSU
Short 14’217.44 13.89 SQ3B6U
Short 14’756.20 8.87 BRWSBU
SMI-Kurs: 13’413.59 16.01.2026 17:31:52
Long 12’819.60 19.53 SSQBNU
Long 12’518.27 13.61 SXTBSU
Long 12’003.39 8.98 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
Gold, Öl & Co. in KW 3: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Top-IPOs 2026: Sechs Unternehmen mit Aussicht auf Rekordbörsengänge
Ethereum Prognose: Wird ETH 2026 auf 12.000 Dollar steigen?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BioNTech-Aktie im Aufwind: Goldman Sachs sieht massives Potenzial in der Onkologie-Pipeline
KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:26 Kiews Oberbefehlshaber Syrskyj kündigt neue Offensive an
21:54 Starmer telefoniert mit Trump: Zölle gegen Verbündete 'falsch'
21:52 Prognosen: Erfolg für Rechtspopulist bei Wahl in Portugal
21:34 ROUNDUP: EU organisiert wegen Trumps Zoll-Drohungen Sondergipfel
21:30 EU organisiert wegen Trumps Zoll-Drohungen Sondergipfel
20:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
20:14 USA begründen Grönland-Vorgehen: wollen Konflikt vermeiden
20:14 Schah-Sohn Pahlavi kündigt Rückkehr in den Iran an
20:04 WOCHENAUSBLICK 2: US-Zolldrohungen könnten Dax-Rekordfahrt vorerst stoppen
19:59 ROUNDUP 3: EU berät über Konter nach Trumps Zoll-Drohung