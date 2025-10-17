SMG: Über Mehrzuteilungsoption wurden 2,05 Mio Aktien von Altaktionären verkauft

Zürich (awp) - Beim IPO der SMG Swiss Marketplace Group Holding wurde die Mehrzuteilungsoption teilweise, das heisst zu rund 70 Prozent, ausgeübt. Insgesamt wurden gut 2,05 Millionen bestehende Namenaktien verkauft, davon 1,96 Millionen Aktien von General Atlantic SC B.V. und gut 90'000 Aktien von Ringier AG, wie die SMG am Freitag mitteilte.

Insgesamt sind mit dem IPO knapp 21,7 Millionen Aktien verkauft worden. Der Free Float dürfte damit gemäss SMG auf rund 22 Prozent ansteigen. Basierend auf dem Angebotspreis von 46,00 Franken je Aktie belaufe sich damit das platzierte Volumen auf rund 997 Millionen Franken.

Nach der Teil-Ausübung der Mehrzuteilungsoption hält die TX Group 30,7 Prozent der SMG-Aktien, die Schweizerische Mobiliar 19,3 Prozent, die Ringier AG 19,2 Prozent und General Atlantic 8,0 Prozent, heisst es weiter.

