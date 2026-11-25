Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.35 Prozent schwächer bei 20’618.59 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.632 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.856 Prozent auf 20’868.70 Punkte an der Kurstafel, nach 20’691.48 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20’910.98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’618.59 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0.565 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20’387.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’421.31 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 17’542.28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 13.03 Prozent zu Buche. Bei 21’440.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 11.99 Prozent auf 13.54 CHF), Medmix (+ 7.25 Prozent auf 10.50 CHF), SHL Telemedicine (+ 5.61) Prozent auf 1.04 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4.65 Prozent auf 4.50 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3.82 Prozent auf 0.13 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Addex Therapeutics (-11.54 Prozent auf 0.02 CHF), Stadler Rail (-8.77 Prozent auf 27.88 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-7.19 Prozent auf 18.20 CHF), Cicor Technologies (-6.52 Prozent auf 129.00 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-4.63 Prozent auf 7.63 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’385’418 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 352.601 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.20 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch