Top News
ABB-Aktie verliert: Technologiekonzern übernimmt britischen Spezialisten für Stromüberwachung
Buy-Note für GEA-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Daimler Truck-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral
Holcim-Aktie mit Plus: Baustoffkonzern tätigt Grossübernahme in Peru
Roche-Aktie legt zu: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu
16.12.2025 10:04:43

Siemens-Aktie trotzdem schwächer: Batteriezug-Lieferung an Nahverkehr Westfalen-Lippe

Siemens-Aktie trotzdem schwächer: Batteriezug-Lieferung an Nahverkehr Westfalen-Lippe

Siemens Mobility wird für den Bahnbetrieb im nördlichen Westfalen 61 klimafreundliche Batteriezüge liefern, die auf Strecken eingesetzt werden sollen, wo einzelne Abschnitte keine Oberleitung haben.

Siemens
118.00 EUR -0.84%
Kaufen Verkaufen
Besteller der Mireo Plus B-Batteriezüge ist der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Beteiligten heisst. Finanziert wird die Flotte über ein Leasingmodell von Rock Rail, deren Muttergesellschaft in Grossbritannien sitzt.

Ab Dezember 2029 sollen die Züge zum Einsatz kommen. Es handele sich um die bislang zweitgrösste Batteriezug-Flotte in Deutschland, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Siemens-Aktie fällt zeitweise um 0,73 Prozent auf 237,40 Euro.

DOW JONES

November 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingebracht
Siemens-Aktie kaum bewegt: Vergabe von SBB-Auftrag an Siemens findet wenig Unterstützung

Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

