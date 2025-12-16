Siemens-Aktie trotzdem schwächer: Batteriezug-Lieferung an Nahverkehr Westfalen-Lippe

Besteller der Mireo Plus B-Batteriezüge ist der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Beteiligten heisst. Finanziert wird die Flotte über ein Leasingmodell von Rock Rail, deren Muttergesellschaft in Grossbritannien sitzt.

Ab Dezember 2029 sollen die Züge zum Einsatz kommen. Es handele sich um die bislang zweitgrösste Batteriezug-Flotte in Deutschland, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Siemens -Aktie fällt zeitweise um 0,73 Prozent auf 237,40 Euro.

