16.12.2025 10:04:43
Siemens-Aktie trotzdem schwächer: Batteriezug-Lieferung an Nahverkehr Westfalen-Lippe
Siemens Mobility wird für den Bahnbetrieb im nördlichen Westfalen 61 klimafreundliche Batteriezüge liefern, die auf Strecken eingesetzt werden sollen, wo einzelne Abschnitte keine Oberleitung haben.
Ab Dezember 2029 sollen die Züge zum Einsatz kommen. Es handele sich um die bislang zweitgrösste Batteriezug-Flotte in Deutschland, heisst es in der Mitteilung weiter.Die Siemens-Aktie fällt zeitweise um 0,73 Prozent auf 237,40 Euro.
DOW JONES
|
08.12.25
|Aktien von Siemens, Siemens Healthineers und Rheinmetall uneinheitlich: Kooperation beschlossen (Dow Jones)
|
13.11.25
|Siemens-Aktie tiefer: Starkes Wachstum im Digitalgeschäft erwartet (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Siemens-Aktie im Minus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile (Dow Jones)
|
12.11.25
|Ausblick: Siemens informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.11.25
|Siemens-Aktie legt zu: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil wird offenbar erwogen (Dow Jones)
|
05.11.25
|Siemens Healthineers-Aktie sinkt zweistellig: Vorsichtige Gewinnprognose (Dow Jones)
|
30.10.25
|Siemens-Aktie fester: Partnerschaft mit Capgemini zur Entwicklung von KI-nativen Fertigungslösungen (Dow Jones)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: SMI-Anleger lassen sich Kauflaune nicht vermiesen -- DAX fährt Verluste ein -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen mit Verlusten. An den Aktienmärkten in Fernost dominierten am Dienstag ebenfalls die Verkäufer das Geschehen.