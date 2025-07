Siegfried-Aktie schwächer: Stühlerücken in der Geschäftsleitung

Er tritt per 1. August 2025 die Nachfolge von Marianne Späne an, die sich dann aus der operativen Führung zurückzieht, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Späne arbeitet seit 2004 für Siegfried, seit 2010 ist sie Mitglied der Geschäftsleitung. Sie soll das Unternehmen bis Ende Jahr in der Übergabephase unterstützen. Anschliessend wird sie Verwaltungsrätin bei der Siegfried-Tochter Dinamiqs.

Freisler kommt vom Chemiekonzern Evonik, wo er zuletzt als Global Vice President im Gesundheitsbereich tätig war. CEO Marcel Imwinkelried lobte Freislers internationale Erfahrung und hob Spänes Beitrag zur Unternehmensentwicklung hervor.

An der SIX fällt die Siegfried-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,86 Prozent auf 89,50 Franken.

to/ra

Zofingen (awp)