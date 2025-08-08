|Kurse + Charts + Realtime
08.08.2025 16:29:00
SFS Aktie News: Anleger greifen bei SFS am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SFS. Das Papier von SFS konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 105,60 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 105,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'559 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die SFS-Aktie sogar auf 105,80 CHF. Bei 105,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'471 SFS-Aktien.
Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,80 CHF. Gewinne von 26,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 95,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SFS-Aktie 9,56 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,64 CHF aus.
Voraussichtlich am 06.03.2026 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 05.03.2027.
Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,47 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
