SFS Aktie News: Anleger greifen bei SFS am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 105,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'559 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die SFS-Aktie sogar auf 105,80 CHF. Bei 105,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'471 SFS-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,80 CHF. Gewinne von 26,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 95,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SFS-Aktie 9,56 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,64 CHF aus.

Voraussichtlich am 06.03.2026 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 05.03.2027.

Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,47 CHF je Aktie.

