So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet
Bei einem frühen Worldcoin-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Worldcoin wurde am 06.09.2024 bei 1.338 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74.73 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 72.26 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.09.2025 auf 0.9669 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 27.74 Prozent.
Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.6161 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 3.924 USD.
Redaktion finanzen.net
