Semtech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Semtech hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 341.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Semtech 257.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch