Bayer Aktie 326835 / US0727303028
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28.08.2026 17:57:00
Aktie gefragt: Bayer strebt Japan-Zulassung für Kerendia bei nicht-diabetischer Nierenerkrankung an
Bayer hat in Japan eine Zulassung für seinen potenziellen Blockbuster Kerendia in nicht diabetisch bedingter chronischer Nierenerkrankung (CKD) beantragt.
Die Bayer-Aktie gewann im XETRA-Handel letztlich 0,39 Prozent auf 48,67 Euro.
DJG/rio/cbr
Dow Jones Newswires
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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
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