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Geändert am: 27.08.2026 08:01:55

Nach NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handel auf grünem Terrain beginnen. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse dürften am Donnerstag zugreifen.

Der SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI werden im Plus erwartet.

Nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen von NVIDIA dürften die Börsen mit kleinen Aufschlägen in den Handel starten. Der Chipgigant hat besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen und einen starken Ausblick vorgelegt. Wichtig aus Marktsicht ist vor allem die Prognose für 2027: NVIDIA hat ein Umsatzwachstum von 70 Prozent in Aussicht gestellt, Analysten gingen bislang nur von 45 Prozent aus. Der KI-Investitionsboom scheint mithin intakt. Das Börsenumfeld bleibt insgesamt freundlich angesichts der in den vergangenen Tagen wieder sich vermehrenden Hinweise, die auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten hoffen lassen. Der Ölpreis gibt am Morgen weiter nach und notiert auf einem für die Börsen unkritischen Niveau. Einziger Wermutstropfen sind die wieder anziehenden Renditen an den Anleihemärkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag anspringen.

Der DAX wird mit einer positiven Eröffnung erwartet.

Nach dem überzeugenden Ausblick von NVIDIA wird der DAX leicht im Plus erwartet. Weit trauen sich die Anleger aber vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wohl nicht aus der Deckung. Der Ölpreis gibt am Morgen weiter nach und notiert auf einem für die Börsen unkritischen Niveau.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte am Mittwoch wenig Bewegung.

Der Dow Jones startete minimal schwächer und gab anschliessend leicht nach. Letztlich gab er 0,21 Prozent auf 53'464,59 Punkte nach.
Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete etwas niedriger und verblieb anschliessend leicht im Minus. Sein Schlussstand: 26'130,20 Zähler (-0,08 Prozent).

Der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (Kern-PCE-Deflator) für Juli - ein von der US-Notenbank präferiertes Preismass - ist exakt wie erwartet zum Vormonat um 0,2 und zum Vorjahr um 3,3 Prozent gestiegen. Bei den Gesamtraten fiel der jeweilige Anstieg minimal höher aus als geschätzt. Gespannt warten die Akteure nun auf den ersten Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag und wie er sich dort zur Inflationsbekämpfung auslassen wird.

Als wichtigstes Ereignis des Tages stehen im nachbörslichen US-Handel die Geschäftszahlen von KI-Platzhirsch NVIDIA an. Die zentrale Frage ist, ob sich aus Zahlen und Ausblick ablesen lässt, wie nachhaltig und rentabel die aktuell immensen KI-Investitionen weltweit sind.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

So sinkt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um 0,35 Prozent auf 66'030,62 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,78 Prozent höher bei 3'943,03 Zählern.

In Hongkong ist ein Minus zu erkennen: Für den Hang Seng geht es um 0,26 Prozent abwärts auf 25'586,92 Einheiten.

An den Börsen in Ostasien lässt sich eine uneinheitliche Tendenz ausmachen. Im Fokus der Marktteilnehmer steht die NVIDIA-Bilanz. Nach Börsenschluss veröffentlichte der Konzern seine Bilanz und übertraf die hohen Erwartungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Long 13’995.24 19.76 SPBMIU
Long 13’681.71 13.90 SMB1YU
Long 13’076.90 8.83 S5BOUU
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