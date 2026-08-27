|Depot im Blick
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27.08.2026 03:20:42
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreiche Aktienpositionen aufgebaut und verändert. Ein Blick auf die aktuellen Beteiligungen.
Zum 30. Juni dieses Jahres belief sich der Wert des Portfolios auf 22,67 Milliarden US-Dollar. Dabei ist das Depot stark konzentriert: Rund 40 Prozent des Kapitals stecken in den drei grössten Positionen. An der grundsätzlichen Zusammensetzung änderte sich im zweiten Quartal nur wenig.
Das folgende Ranking berücksichtigt ausschliesslich Aktienpositionen. Derivate wie Puts und Calls werden nicht einbezogen. Die Daten beziehen sich auf den Stand vom 30. Juni 2026.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch
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