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Depot im Blick 27.08.2026 03:20:42

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026

Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management hat auch im zweiten Quartal 2026 zahlreiche Aktienpositionen aufgebaut und verändert. Ein Blick auf die aktuellen Beteiligungen.

Institutionelle Anleger mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar müssen ihre Portfoliobestände quartalsweise bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Diese Pflicht ermöglicht auch einen Einblick in die Anlagestrategie von Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management.

Zum 30. Juni dieses Jahres belief sich der Wert des Portfolios auf 22,67 Milliarden US-Dollar. Dabei ist das Depot stark konzentriert: Rund 40 Prozent des Kapitals stecken in den drei grössten Positionen. An der grundsätzlichen Zusammensetzung änderte sich im zweiten Quartal nur wenig.

Das folgende Ranking berücksichtigt ausschliesslich Aktienpositionen. Derivate wie Puts und Calls werden nicht einbezogen. Die Daten beziehen sich auf den Stand vom 30. Juni 2026.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch


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