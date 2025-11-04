Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CDW Aktie 21034308 / US12514G1085

04.11.2025 20:03:46

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Nachmittag in der Verlustzone

Der S&P 500 erleidet am Nachmittag Verluste.

NVIDIA
163.00 CHF -2.87%
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1.03 Prozent schwächer bei 6’781.10 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 54.959 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 1.04 Prozent leichter bei 6’780.78 Punkten, nach 6’851.97 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’766.71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’820.21 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’715.79 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, notierte der S&P 500 bei 6’329.94 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 04.11.2024, einen Stand von 5’712.69 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15.55 Prozent aufwärts. Bei 6’920.34 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Zählern markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Expeditors International of Washington (+ 8.83 Prozent auf 133.27 USD), Henry Schein (+ 8.29 Prozent auf 70.00 USD), DuPont de Nemours (+ 7.55) Prozent auf 37.31 USD), Unum Group (+ 6.95 Prozent auf 78.00 USD) und YUM! Brands (+ 6.33 Prozent auf 148.20 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Norwegian Cruise Line (-14.38 Prozent auf 18.99 USD), Zoetis A (-13.41 Prozent auf 124.99 USD), CDW (-9.43 Prozent auf 140.23 USD), Lumen Technologies (-8.96 Prozent auf 10.77 USD) und Carnival (-8.88 Prozent auf 26.16 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’943’218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.268 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

