Schwacher Handel in New York: S&P 500 sackt am Donnerstagnachmittag ab

Am Donnerstag verliert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 1.15 Prozent auf 6’803.24 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 55.095 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.779 Prozent auf 6’829.10 Punkte an der Kurstafel, nach 6’882.72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6’857.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’780.13 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 1.64 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, stand der S&P 500 bei 6’902.05 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 6’796.29 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 6’061.48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 0.805 Prozent nach. Bei 7’002.28 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’780.13 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit McKesson (+ 16.55 Prozent auf 958.01 USD), Tapestry (+ 9.73 Prozent auf 142.56 USD), Cardinal Health (+ 8.82 Prozent auf 225.09 USD), Align Technology (+ 8.74 Prozent auf 175.40 USD) und Hershey (+ 8.29 Prozent auf 222.85 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Estée Lauder Companies (-19.32 Prozent auf 96.50 USD), Huntington Ingalls Industries (-11.96 Prozent auf 363.73 USD), Coinbase (-10.63 Prozent auf 150.69 USD), Cummins (-10.11 Prozent auf 544.38 USD) und Super Micro Computer (-8.49 Prozent auf 30.90 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24’725’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.713 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

