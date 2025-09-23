Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Schlussendlich verlor der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.95 Prozent auf 22’573.47 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.027 Prozent auf 22’782.72 Punkte an der Kurstafel, nach 22’788.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 22’539.04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22’785.13 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21’496.53 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19’630.97 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17’974.27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17.08 Prozent nach oben. Bei 22’801.90 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell inTest (+ 15.43 Prozent auf 8.38 USD), PDF Solutions (+ 15.17 Prozent auf 25.96 USD), 3D Systems (+ 12.40 Prozent auf 2.81 USD), Amtech Systems (+ 8.06 Prozent auf 9.65 USD) und Dorel Industries (+ 7.41 Prozent auf 1.16 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Baiducom (-8.09 Prozent auf 125.57 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6.67 Prozent auf 5.04 USD), AXT (-6.61 Prozent auf 4.80 USD), Taylor Devices (-5.28 Prozent auf 49.19 USD) und American Superconductor (-5.09 Prozent auf 61.34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 49’742’696 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.640 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 6.01 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 11.17 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch