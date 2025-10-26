Novartis wohl kurz vor Übernahme von Avidity Biosciences - Ankündigung zu neuen Daten

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’568 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’240 0.1%  Euro 0.9258 0.2%  EStoxx50 5’675 0.1%  Gold 4’112 -0.3%  Bitcoin 88’344 0.9%  Dollar 0.7955 0.0%  Öl 65.8 -0.3% 
ACR-Kongresses 2025 26.10.2025 17:45:00

Novartis steht offenbar kurz vor der Übernahme von Avidity Biosciences, einem US-amerikanischen Unternehmen, das sich auf RNA-Therapien für seltene Muskelerkrankungen spezialisiert hat.

Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Die Transaktion, über die seit diesem Sommer gesprochen wird, würde einen Preis von über 70 Dollar pro Avidity-Aktie vorsehen, heisst es. Am Freitag schloss die Aktie an der Wall Street bei 49,15 Dollar.

Laut der Quelle könnte die Vereinbarung noch gleichentags abgeschlossen und bekannt gegeben werden. Sie warnte jedoch auch, dass diese noch nicht abgeschlossen sei und auch noch scheitern könnte, wie Bloomberg berichtet.

Eine Novartis-Sprecherin konnte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP ausserhalb der regulären Bürozeiten keine Auskunft dazu geben.

Ankündigung zu Präsentation von Phase-III-Daten zu Ianalumab bei Sjögren-Syndrom

Der Pharmakonzern Novartis hat die Präsentation neuer Daten aus den Phase-III-Studien "Neptunus-1" und "Neptunus-2" zur Wirksamkeit und Sicherheit von Ianalumab bei Patientinnen und Patienten mit Sjögren-Syndrom angekündigt. Die Ergebnisse werden im Rahmen des American College of Rheumatology (ACR) Kongresses 2025 vorgestellt.

Darüber hinaus werden neue Biomarker-Daten zur CAR-T Zelltherapie Rapcabtagene Autoleucel (YTB323) bei schwerer refraktärer systemischer Lupus Erythematodes sowie Daten zu Cosentyx in verschiedenen rheumatologischen Indikationen präsentiert, wie Novartis am Samstag mitteilte.

Ianalumab hat laut den Angaben das Potenzial, die erste zielgerichtete Therapie für das Sjögren-Syndrom zu werden, eine rheumatische Autoimmunerkrankung, für die es keine FDA-zugelassenen Behandlungen gibt.

awp-robot/ls

Basel (awp)

