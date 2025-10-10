Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag mit Abgaben

Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.50 Prozent leichter bei 22’449.26 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.082 Prozent auf 23’043.52 Punkte an der Kurstafel, nach 23’024.63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’119.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 22’387.47 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.94 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 10.09.2025, bei 21’886.06 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 10.07.2025, mit 20’630.66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 10.10.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18’282.05 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16.43 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23’119.91 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit inTest (+ 10.05 Prozent auf 8.21 USD), Donegal Group B (+ 3.03 Prozent auf 15.97 USD), O Reilly Automotive (+ 2.70 Prozent auf 102.41 USD), Erie Indemnity (+ 2.44 Prozent auf 328.27 USD) und Nortech Systems (+ 2.42 Prozent auf 9.30 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen USANA Health Sciences (-22.45 Prozent auf 20.35 USD), AXT (-18.74 Prozent auf 4.25 USD), Neogen (-13.94 Prozent auf 5.84 USD), Corcept Therapeutics (-12.10 Prozent auf 77.67 USD) und Amtech Systems (-9.60 Prozent auf 9.04 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 43’500’907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.972 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.53 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

