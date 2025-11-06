Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011

Index-Performance 06.11.2025 17:58:47

Schwacher Handel: ATX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Der ATX verlor zum Handelsschluss an Boden.

Erste Group Bank
82.35 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0.36 Prozent tiefer bei 4’767.33 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 142.049 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.009 Prozent tiefer bei 4’783.93 Punkten, nach 4’784.37 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4’753.31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’794.62 Einheiten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0.846 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 06.10.2025, mit 4’730.14 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, betrug der ATX-Kurs 4’557.85 Punkte. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, einen Stand von 3’515.96 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 30.37 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’857.40 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’481.22 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 2.57 Prozent auf 31.14 EUR), Verbund (+ 1.99 Prozent auf 69.10 EUR), EVN (+ 0.75 Prozent auf 26.80 EUR), CPI Europe (+ 0.68 Prozent auf 16.30 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.46 Prozent auf 43.95 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-7.66 Prozent auf 22.90 EUR), AT S (AT&S) (-3.37 Prozent auf 30.15 EUR), PORR (-3.24 Prozent auf 25.35 EUR), DO (-3.14 Prozent auf 200.50 EUR) und Wienerberger (-2.33 Prozent auf 25.14 EUR).

Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 317’407 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 34.836 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.17 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

