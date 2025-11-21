Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212

Führungskraft geht 21.11.2025 07:04:00

Schindler-Aktie: Industriekonzern muss sich einen neuen Personalchef suchen

Beim Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler ist Hugo Martinho mit sofortiger Wirkung aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

Der Verantwortliche für Human Resources wird sich neuen beruflichen Herausforderungen ausserhalb des Konzerns widmen.

Der Verwaltungsrat habe die Änderung in der Konzernleitung per (gestrigem) 20. November beschlossen, teilte Schindler am Freitag mit. Die Nachfolge für die Position werde "zur gegebenen Zeit" bekanntgegeben.

Ebikon (awp) -

