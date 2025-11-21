Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
Führungskraft geht
|
21.11.2025 07:04:00
Schindler-Aktie: Industriekonzern muss sich einen neuen Personalchef suchen
Beim Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler ist Hugo Martinho mit sofortiger Wirkung aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.
Der Verwaltungsrat habe die Änderung in der Konzernleitung per (gestrigem) 20. November beschlossen, teilte Schindler am Freitag mit. Die Nachfolge für die Position werde "zur gegebenen Zeit" bekanntgegeben.
Ebikon (awp) -
