Accor Aktie 485822 / FR0000120404
25.09.2025 16:08:00
Schindler-Aktie freundlich: Accor vergibt Grossauftrag an Schindler
Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler hat einen Grossauftrag der Hotelkette Accor an Land gezogen.
Der Auftrag umfasse die Accor-Liegenschaften in Kambodscha, Hongkong, Indonesien, Macau, Malaysia, auf den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam, so das Communiqué. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.Schindler-Partizipatiosscheine stehen am Donnerstag an der SIX nach zuvor deutlichen Gewinnen nun zeitweise noch mit 0,33 Prozent im Plus bei 300,00 Franken, während Schindler-Namen zeitweise um 0,35 Prozent auf 283,50 Franken zulegen.
rw/cg
Zürich (awp)
