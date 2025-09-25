Schindler-Aktie freundlich: Accor vergibt Grossauftrag an Schindler

Schindler darf dieser in Asien Lifte und Rolltreppen liefern, diese danach instand halten und bestehende Anlagen modernisieren, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Der Auftrag umfasse die Accor-Liegenschaften in Kambodscha, Hongkong, Indonesien, Macau, Malaysia, auf den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam, so das Communiqué. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.

Schindler-Partizipatiosscheine stehen am Donnerstag an der SIX nach zuvor deutlichen Gewinnen nun zeitweise noch mit 0,33 Prozent im Plus bei 300,00 Franken, während Schindler-Namen zeitweise um 0,35 Prozent auf 283,50 Franken zulegen.

