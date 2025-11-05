Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’316 0.1%  SPI 17’036 0.0%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’831 -0.5%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’637 -0.4%  Gold 3’983 1.3%  Bitcoin 82’330 0.0%  Dollar 0.8097 -0.1%  Öl 64.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Ausblick: IREN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kryptokurse am Mittwochvormittag
BKW-Aktie fester: Bürgerbeschwerde stoppt Windpark-Bau
Toyota-Aktie verliert: Gewinnprognose enttäuscht trotz Zolleinigung
Santhera-Aktie in Rot: Lizenzgebühr-Vereinbarung mit R-Bridge abgeschlossen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Millionenhöhe 05.11.2025 09:41:36

Santhera-Aktie in Rot: Lizenzgebühr-Vereinbarung mit R-Bridge abgeschlossen

Santhera-Aktie in Rot: Lizenzgebühr-Vereinbarung mit R-Bridge abgeschlossen

Das Biopharmaunternehmen Santhera hat das im September angekündigte Finanzabkommen mit R-Bridge abgeschlossen.

Santhera Pharmaceuticals
10.34 CHF -0.95%
Kaufen Verkaufen
Die Vereinbarung über eine Monetarisierung von Lizenzgebühren hat einen Umfang von 13 Millionen US-Dollar.

An der Finanzierung beteiligt ist mittlerweile auch das Private Equity Unternehmen Partners Group, wie Santhera am Mittwoch mitteilte. Diese steuere den Grossteil zum Gesamtbetrag von 13 Millionen bei.

Das Abkommen mit R-Bridge, einer Tochtergesellschaft der CBC Group, decke einen Viertel der Lizenzeinnahmen, die Santhera für die Vermarktung des Medikamentes Agamree (Vamorolone) von den Lizenznehmern Catalyst Pharmaceutical Inc. in Nordamerika und Sperogenix Therapeutics Ltd in China erhält.

Die Zahlungen der beiden Unternehmen gehen nun vorerst an die Partners Group und R-Bridge, sind aber beschränkt auf eine Obergrenze oder eine bestimmte Laufzeit. Ist diese erreicht oder die vereinbarte Laufzeit abgelaufen, gehen die Lizenzeinnahmen aus Nordamerika und China wieder an Santhera. Santhera behält sich überdies das Rückkaufrecht für diese Lizenzeinnahmen vor.

Im Rahmen einer zusätzlichen Vereinbarung mit R-Bridge aus dem Jahr 2024 hat indes R-Bridge Anspruch auf 75 Prozent der Netto-Lizenzgebühren von Catalyst und Sperogenix.

Santhera braucht die durch die Vereinbarung gewonnene finanzielle Flexibilität für die weitere globale Lancierung von Agamree als Mittel zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD).

Für die Papiere von Santhera geht es im Schweizer Handel zeitweise um 0,95 Prozent abwärts auf 10,42 Franken.

cf/uh

Pratteln (awp)

Weitere Links:

Santhera-Aktie legt deutlich zu: Zulassung für Agamree in Kanada erhalten

Bildquelle: Santhera Pharmceuticals

Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Santhera Pharmaceuticals AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ KLA-Tencor
NEU✅ Applied Materials
NEU✅ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

inklusive Rebalancing:
❌ Manhattan Associates Inc
❌ Euronext N.V.
❌ Intercontinental Exchange

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:21 Anleger schichten in Sicherheit um
09:14 SG-Marktüberblick: 05.11.2025
08:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: KLA-Tencor, Applied Materials, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mit François Bloch
07:31 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Verluste eingedämmt, aber…
04.11.25 Logo WHS Trading-Chancen im turbulenten Markt | Live im Chart erklärt
04.11.25 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Mercedes-Benz Group AG
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’780.94 19.90 BWDSCU
Short 13’053.52 13.75 BK6SXU
Short 13’529.86 8.93 BTASKU
SMI-Kurs: 12’316.02 05.11.2025 09:44:31
Long 11’771.64 19.12 SQOB2U
Long 11’513.74 13.60 BBWS3U
Long 11’014.36 8.77 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave nimmt neues Quanten-System für US-Verteidigung in Betrieb - Aktie schwächelt vor Zahlen
Novo Nordisk-Aktie schwach: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
Palantir-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Umsatz und Gewinn
US-Börsen letztlich leichter -- SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf rotes Terrain
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Nachmittag ausgebremst
EVOTEC-Aktie knickt ein: EVOTEC kämpft weiter mit Verlusten - Kooperationsvereinbarung mit Sandoz
XRP Kurs Prognose: Ausgedient?
Geberit-Aktie in Grün: Jahresausblick nach starkem Quartal angehoben
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Dienstagvormittag entwickeln

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:54 WDH/Billigimporte und Energie - IG Metall sieht Politik am Zug
09:52 AKTIE IM FOKUS: Ahold ziehen nach Zahlen an - kurz auf Hoch seit Mai
09:52 AKTIE IM FOKUS: Auto1 auf Zickzack-Kurs nach guten Zahlen und höherer Prognose
09:47 APA ots news: Drei Xmas: Die Handyfreiheit macht die besten Smartphones...
09:40 EU-Länder wollen 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040
09:39 GNW-News: Qubitunes, ToyAward-Gewinner der Spielwarenmesse Nürnberg, kommt nach Deutschland
09:39 ROUNDUP/Deutschland: Auftragseingang zieht wieder an - 'Versöhnliche Daten'
09:37 ROUNDUP/Rennen um autonomes Fahren: VW baut in China eigene KI-Chips
09:35 ROUNDUP: BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Aktie verliert leicht
09:34 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro