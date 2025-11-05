Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
05.11.2025 09:41:36
Santhera-Aktie in Rot: Lizenzgebühr-Vereinbarung mit R-Bridge abgeschlossen
Das Biopharmaunternehmen Santhera hat das im September angekündigte Finanzabkommen mit R-Bridge abgeschlossen.
An der Finanzierung beteiligt ist mittlerweile auch das Private Equity Unternehmen Partners Group, wie Santhera am Mittwoch mitteilte. Diese steuere den Grossteil zum Gesamtbetrag von 13 Millionen bei.
Das Abkommen mit R-Bridge, einer Tochtergesellschaft der CBC Group, decke einen Viertel der Lizenzeinnahmen, die Santhera für die Vermarktung des Medikamentes Agamree (Vamorolone) von den Lizenznehmern Catalyst Pharmaceutical Inc. in Nordamerika und Sperogenix Therapeutics Ltd in China erhält.
Die Zahlungen der beiden Unternehmen gehen nun vorerst an die Partners Group und R-Bridge, sind aber beschränkt auf eine Obergrenze oder eine bestimmte Laufzeit. Ist diese erreicht oder die vereinbarte Laufzeit abgelaufen, gehen die Lizenzeinnahmen aus Nordamerika und China wieder an Santhera. Santhera behält sich überdies das Rückkaufrecht für diese Lizenzeinnahmen vor.
Im Rahmen einer zusätzlichen Vereinbarung mit R-Bridge aus dem Jahr 2024 hat indes R-Bridge Anspruch auf 75 Prozent der Netto-Lizenzgebühren von Catalyst und Sperogenix.
Santhera braucht die durch die Vereinbarung gewonnene finanzielle Flexibilität für die weitere globale Lancierung von Agamree als Mittel zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD).
Für die Papiere von Santhera geht es im Schweizer Handel zeitweise um 0,95 Prozent abwärts auf 10,42 Franken.
cf/uh
Pratteln (awp)
