|Lohnender Newmont-Einstieg?
|
07.08.2025 16:02:32
S&P 500-Wert Newmont-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Newmont von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Newmont-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Newmont-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Newmont-Anteile bei 68.91 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 145.117 Newmont-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2025 auf 67.92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’856.33 USD wert. Das entspricht einem Minus von 1.44 Prozent.
Der Newmont-Wert an der Börse wurde auf 73.64 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
