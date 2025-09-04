S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baxter International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Baxter International-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Baxter International-Aktie bei 82.30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Baxter International-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.215 Baxter International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2025 auf 23.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28.60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71.40 Prozent.

Baxter International war somit zuletzt am Markt 12.41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch