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09.11.2026 23:46:18
Rocket Lab Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Rocket Lab Corporation (RKLB), a provider of launch services and space systems, on Monday reported a wider loss for the third as higher costs offset revenue growth across its launch and space systems businesses.
Net loss attributable to Rocket Lab widened to $79.7 million, or $0.12 per share, from $18.3 million, or $0.03 per share, a year earlier. The latest quarter included a $27.3 million loss on extinguishment of debt and higher operating expenses.
Revenue surged 73% to a record $267.8 million from $155.1 million. Product revenue increased to $197.5 million from $104 million, while service revenue rose to $70.3 million from $51 million.
Rocket Lab expects fourth-quarter revenue of $270 million to $290 million and an adjusted EBITDA loss of $14 million to $20 million.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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