Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.4%  SPI 16’971 0.4%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 24’033 0.6%  Euro 0.9371 0.2%  EStoxx50 5’377 0.5%  Gold 3’474 0.8%  Bitcoin 86’888 0.3%  Dollar 0.7995 0.0%  Öl 67.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag
Roche-Aktie zieht an: Roche plant Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel
DSM-Firmenich mit Veränderungen in der Geschäftsleitung - Aktie schwächelt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Partners Group-Aktie etwas fester: Partners Group ernennt Ex-ABB-Manager als Bereichsleiter
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Klinische Studie 01.09.2025 09:45:41

Roche-Aktie zieht an: Roche plant Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel

Roche-Aktie zieht an: Roche plant Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel

Roche und Alnylam Pharmaceuticals gehen mit ihrem experimentellen Bluthochdruckmedikament Zilebesiran in die zulassungsrelevante klinische Studie der späten Phase.

Roche
260.74 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen
Die Ergebnisse von Studien zu dem Mittel in der klinischen Phase-2 fielen unterdessen gemischt aus, wie aus einer Mitteilung der beiden Pharmaunternehmen hervorgeht.

Danach zeigte eine dritte Teilstudie in der mittleren klinischen Phase mit Zilebesiran bei Patienten mit unkontrolliertem Bluthochdruck und hohem kardiovaskulärem Risiko zwar eine Senkung des systolischen Blutdrucks im dritten Monat der Behandlung, die bis zum sechsten Monat anhielt. Allerdings erreichte die Studie nicht das Niveau, das die Unternehmen als statistisch signifikant erachten.

Die Studie habe das Ziel erreicht, die Patientengruppe zu identifizieren, die potenziell am meisten von Zilebesiran profitieren könnte, erklärten Roche und Alnylam Pharmaceuticals.

Die Entscheidung, eine Studie in der Spätphase durchzuführen, basiere auf dem gesamten Mid-Stage-Programm, hiess es. In zwei vorherigen Teilstudien seien die Hauptziele erreicht worden. Die neue Studie soll noch in diesem Jahr beginnen.

Zilebesiran ist eine zweimal jährlich verabreichte Therapie, die sich einen natürlichen zellulären Prozess des Gen-Silencing zunutze macht, die Bekämpfung der Krankheit durch Beeinflussung der sie verursachenden Gene. Bekannt sei dies als RNA-Interferenz, so Roche und Alnylam.

Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,47 Prozent stärker bei 262,23 Franken.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Weitere Links:

Roche-Aktie knapp im Minus: Roche legt Grundstein für neue Produktionsstätte in North Carolina
Roche-Aktie fällt: Trotz Zoll-Streit - Roche sieht keine Gefahr für Schweizer Arbeitsplätze
Roche-Aktie gibt ab: Für Roche hat nach neuen Zöllen Patientenversorgung oberste Priorität

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images,lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:30 Logo WHS Wochenausblick Börse mit Blick auf DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien heute um 10:30 Uhr
09:02 SG-Marktüberblick: 01.09.2025
08:46 SMI-Anleger üben sich in Zurückhaltung
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Schwaches Monatsende
29.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
28.08.25 Renditeoptimierung in Seitwärtsphasen: Reverse Convertible mit kurzer Laufzeit auf KI-Aktien
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’701.60 19.68 ISSMNU
Short 12’978.83 13.41 B0CSEU
Short 13’426.71 8.97 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’235.24 01.09.2025 09:40:46
Long 11’678.91 19.37 SHFB5U
Long 11’393.55 13.26 BK5S8U
Long 10’897.34 8.65 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel - NVIDIA-Aktie unter Beobachtung
NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
RWE-Aktie im Minus: Halbjahresergebnisse etwas schwächer als erwartet
XRP Kurs Prognose: Ist der Hype vorbei?
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
SMI freundlich -- DAX legt zu -- Märkte in Fernost uneins

Top-Rankings

Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
August 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

SMI freundlich -- DAX legt zu -- Märkte in Fernost uneins

Zum Start in die neue Börsenwoche zeigt sich der heimische Aktienmarkt etwas fester, während auch der deutsche Leitindex zulegen kann. Die asiatischen Aktienmärkten tendieren derweil am Montag in verschiedene Richtungen.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}