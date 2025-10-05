Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursziel & Co. 05.10.2025 22:20:00

Die Bewertungen der Analysten für die Roche-Aktie im Überblick.

Roche
288.60 CHF 0.94%
Die Roche-Aktie wurde im September 2025 von 10 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 7 Analysten empfehlen die Roche-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 260,18 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,28 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Roche in Höhe von 259,90 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.253,50 CHF-2,4629.09.2025
Deutsche Bank AG235,00 CHF-9,5824.09.2025
JP Morgan Chase & Co.270,30 CHF4,0023.09.2025
UBS AG314,00 CHF20,8223.09.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-11,5022.09.2025
Deutsche Bank AG235,00 CHF-9,5819.09.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-11,5018.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)290,00 CHF11,5817.09.2025
UBS AG314,00 CHF20,8204.09.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-11,5001.09.2025

