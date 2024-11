Robotaxi-Event vorüber: So könnte es laut Barclays für die Tesla-Aktie nun weitergehen

• Cathie Wood von ARK Invest sieht das Event als bedeutenden Schritt• Einfluss auf Aktienkurs und Marktstellung• Laut Barclays mangelte es dem Event an klaren Zeitplänen und konkreten Zielen

Die Erwartungen vor dem Event

Das Tesla-Robotaxi-Event, das im Oktober 2024 stattfand, war von grosser Erwartung geprägt. Viele Investoren, insbesondere die Anhänger von CEO Elon Musk , sahen es als Meilenstein auf Teslas Weg zur vollständigen Automatisierung. Laut ARK Invest, einer der grössten Tesla-Befürworter auf dem Markt, war das Event ein weiterer Schritt in Richtung kommerziellen Einsatz von Robotaxis. Cathie Wood, Leiterin von ARK Invest, betonte in einem Interview mit Yahoo Finance vor dem Event, dass es nicht mehr darum geht, ob Tesla autonome Taxis auf die Strasse bringe, sondern wann dies geschehen wird. Sie hob hervor, dass der Wettbewerb mit Unternehmen wie Waymointensiver werde und Tesla schnell handeln müsse, um seine Führungsrolle zu behaupten.

Barclays' Einschätzung nach dem Event

Barclays, eine der führenden Banken mit umfangreicher Analyse zu Tesla, bleibt skeptisch gegenüber den unmittelbaren Auswirkungen des Robotaxi-Events auf die Tesla-Aktie und das Unternehmen. In einem Bericht kurz nach dem Event äusserten die Analysten, dass die Präsentation zwar für Aufsehen sorgte, jedoch nicht in der Lage war, die Ansichten der Investoren grundlegend zu verändern. Die optimistischen Anleger sehen Tesla weiterhin als führend im Bereich autonomer Fahrzeuge, während die Skeptiker betonen, dass der Weg zur Kommerzialisierung von Robotaxis noch lang sei. Barclays stellte klar, dass die meisten Investoren bereits fest in ihren Meinungen über Teslas autonome Zukunft verankert sind, unabhängig davon, wie das Event verlaufen ist.

Laut Barclays mangelte es dem Event an klaren Zeitplänen und konkreten Zielen. Wichtige Punkte wie Sicherheit und technische Verbesserungen wurden zwar angesprochen, aber nicht in ausreichendem Masse vertieft, so MarketWatch. Dies führte dazu, dass weder die Bullen noch die Bären unter den Investoren ihre Meinung änderten, so streetinsider.