Nach US-Zinsentscheidung: SMI fällt zurück -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht verteidigen und rutscht leicht ins Minus.

So startete der Leitindex SMI 0,13 Prozent höher bei 11'947,89 Zählern in den Tag und verzeichnete zunächst auch anschliessend weiter Gewinne. Inzwischen hat er seine Gewinne jedoch wieder abgegeben und pendelt um den Vortagesschluss.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich etwas tiefer, nachdem sie 0,08 Prozent stärker bei 16'670,69 Einheiten bzw. 0,06 Prozent fester bei 1'988,95 Zählern in den Donnerstagshandel eingestiegen sind.

Die Vorgaben aus den USA und aus Asien deuten nicht eindeutig in eine Richtung. Für etwas Optimismus sorgt laut Händlern die KI-Fantasie, die von den guten Ergebnissen der beiden US-Technologiekonzerne Meta und Microsoft genährt wird. Zudem dürften am Monatsultimo und vor dem langen Wochenende noch Positionen glattgestellt werden, heisst es weiter.

Dagegen gibt es wenig Unterstützung von der US-Geldpolitik. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Eine von Anlegern erhoffte Zinssenkung im September gilt allerdings zudem inzwischen als weniger wahrscheinlich. Derweil schreitet hierzulande die Berichtsaison weiter voran. Dabei steht der Zementriese Holcim im Fokus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt gehen die Gewinne verloren.

Der DAX stieg 0,32 Prozent fester bei 24'340,21 Einheiten in die Sitzung ein und kann seine Anfangsgewinne im weiteren Verlauf erstmal ausbauen. Im weiteren Tagesverlauf gibt seine Gewinne dann ab und rutscht an die Nulllinie zurück.

Der DAX erholt am Donnerstag noch etwas weiter von seinem schwachen Wochenstart. Gut aufgenommene Quartalszahlen der US-Techkonzerne Meta und Microsoft und Meta heben die Stimmung insbesondere rund ums Trendthema Künstliche Intelligenz. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Eine von Anlegern erhoffte Zinssenkung im September gilt allerdings inzwischen als weniger wahrscheinlich. Auch die japanische Notenbank änderte an den Leitzinsen nichts. In Japan legte der Aktienmarkt zu, während es in China etwas nach unten ging unter dem Eindruck schwächerer Konjunkturdaten. Nach den hierzulande eher durchwachsen ausgefallenen Geschäftsberichten am Vortag geht die Berichtssaison in Deutschland am Donnerstag weiter.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,38 Prozent bei 44'461,28 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging unterdessen 0,15 Prozent höher bei 21'129,67 Zählern in den Feierabend.

Inmitten der Unternehmensberichtssaison und nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zeigten sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte unentschlossen. Die US-Notenbank Fed hat an diesem Mittwoch erneut dem starken politischen Druck widerstande und hat hre Leitzinsen nicht gesenkt. Die Zinsspanne bleibt bei 4,25 bis 4,50 Prozent, wie mehrheitlich am Markt erwartet worden war. Im weiteren Jahresverlauf prognostizieren viele Beobachter jedoch, dass die Fed die Zinsen senken wird. Allerdings gibt es auch Argumente dagegen, so wuchs die US-Konjunktur zuletzt stärker als erwartet, wie am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigten. Auch der Arbeitsmarkt ist robust.

ASIEN

Die Börsen in Fernost entwickelten sich auch am Donnerstag unterschiedlich.

In Tokio gewann der Leitindex Nikkei 225 schlussenldich 1,02 Prozent bei 41'069,82 Punkten. Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 1,18 Prozent auf 3'573,21 Punkte.

In Hongkong gab der Hang Seng daneben letztlich 1,6 Prozent auf 24'773,33 Zähler nach (MEZ: 10:33).

Überwiegend im Minus zeigten sich die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag im späten Geschäft. Klare Impulse gab es nicht. Die US-Notenbank hat wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen. Dazu zog etwas mehr Realismus beim Blick auf die nächsten Zinssenkungen ein. Denn Fed-Chef Powell liess durchblicken, dass es im September nicht zwangsläufig dazu kommen müsse. Vor allem die Inflation müsse datenbasiert verfolgt werden. Hier fürchten viele Volkswirte, dass das Zolldurcheinander von US-Präsident Trump gerade erst begonnen hat, die Inflation zu treiben.

Gleichzeitig hat in Japan die Bank of Japan ihren Leitzins unverändert gelassen. Allerdings hat sie gleich direkt ihre Inflationsprognosen erhöht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires