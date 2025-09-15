Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’187 -0.1%  SPI 16’964 0.1%  Dow 45’834 -0.6%  DAX 23’807 0.5%  Euro 0.9345 0.0%  EStoxx50 5’434 0.8%  Gold 3’644 0.0%  Bitcoin 91’381 -0.6%  Dollar 0.7960 -0.1%  Öl 67.3 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aumovio-Aktie: Dönges nimmt CFO-Posten schon im November an
Geldpolitische Analysten erwarten EZB-Zinssenkung bereits im März
Sonova-Aktie in Rot: Eric Bernard tritt die Nachfolge als CEO an
Rating-Agentur Scope bestätigt Bestnote für Deutschland und die Niederlande
Burckhardt Compression-Aktie fällt: Konzern kauft kleine Servicefirma in den USA
Suche...
200.- Saxo-Deal

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analyse im Blick 15.09.2025 10:58:44

Rheinmetall-Analyse: So bewertet Warburg Research die Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Analyse: So bewertet Warburg Research die Rheinmetall-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Rheinmetall-Papiers durch Warburg Research-Analyst Christian Cohrs.

Rheinmetall
1808.50 CHF 2.19%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Hold" mit einem Kursziel von 1740 Euro belassen. Mit diesem Schritt steige Rheinmetall in den Marineschiffbau ein und erweitere damit seine derzeit begrenzte Präsenz im maritimen Sektor, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er betrachte den Deal jedoch vorsichtig, da der Marineschiffbau komplex sei und "nicht zur Kern-DNA von Rheinmetall" gehöre. Dies lasse Zweifel aufkommen, ob das Unternehmen der bestmögliche Eigentümer für NVL sei. Die Expansion in neue Branchen berge das Risiko, dass sich der strategische Fokus verwässert und sich das Gesamtrisikoprofil des Konzerns erhöht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 10:42 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2.3 Prozent auf 1’940.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 10.31 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 101’207 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 217.2 Prozent aufwärts. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?