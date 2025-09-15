Rheinmetall-Analyse: So bewertet Warburg Research die Rheinmetall-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Hold" mit einem Kursziel von 1740 Euro belassen. Mit diesem Schritt steige Rheinmetall in den Marineschiffbau ein und erweitere damit seine derzeit begrenzte Präsenz im maritimen Sektor, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er betrachte den Deal jedoch vorsichtig, da der Marineschiffbau komplex sei und "nicht zur Kern-DNA von Rheinmetall" gehöre. Dies lasse Zweifel aufkommen, ob das Unternehmen der bestmögliche Eigentümer für NVL sei. Die Expansion in neue Branchen berge das Risiko, dass sich der strategische Fokus verwässert und sich das Gesamtrisikoprofil des Konzerns erhöht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 10:42 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2.3 Prozent auf 1’940.00 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 10.31 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 101’207 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 217.2 Prozent aufwärts. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

