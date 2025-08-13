Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'910 0.2%  SPI 16'601 0.0%  Dow 44'459 1.1%  DAX 24'205 0.8%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 5'379 0.8%  Gold 3'360 0.4%  Bitcoin 96'771 -0.1%  Dollar 0.8030 -0.4%  Öl 66.0 -0.2% 
Experten-Einschätzung 13.08.2025 14:19:44

Porsche Automobil vz-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Porsche Automobil vz-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Porsche Automobil vz-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Porsche Automobil vz-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Porsche Automobil vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Porsche Automobil vz.
34.11 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Halbjahreszahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die gesenkte Prognose für das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern sei Folge eines mauen Marktumfelds, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG hätten sich eingetrübt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Porsche Automobil vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 14:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.7 Prozent auf 36.48 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 37.06 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 169’097 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 5.9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

