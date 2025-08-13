Porsche Automobil vz-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Porsche Automobil vz-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Halbjahreszahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die gesenkte Prognose für das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern sei Folge eines mauen Marktumfelds, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG hätten sich eingetrübt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Porsche Automobil vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 14:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.7 Prozent auf 36.48 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 37.06 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 169’097 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 5.9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

