13.08.2025 14:19:44
Porsche Automobil vz-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Porsche Automobil vz-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Porsche Automobil vz-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Halbjahreszahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die gesenkte Prognose für das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern sei Folge eines mauen Marktumfelds, schrieb Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für die Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG hätten sich eingetrübt.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Porsche Automobil vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 14:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.7 Prozent auf 36.48 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 37.06 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 169’097 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 5.9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 10:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|13:29
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.25
|Porsche Automobil vz. Halten
|DZ BANK
|10.03.25
|Porsche Automobil vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.25
|Porsche Automobil vz. Halten
|DZ BANK
|10.03.25
|Porsche Automobil vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.24
|Porsche Automobil vz. Kaufen
|DZ BANK
|30.08.24
|Porsche Automobil vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
