Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Widerstand kommt auf
|
11.09.2025 13:29:00
Roche-Aktie mit leichtem Aufschlag: Basler Grossratskommission uneinig über Ausbaupläne der Roche
Im Basler Grossen Rat macht sich Widerstand gegen den Bebauungsplan Südareal von Roche breit.
Die BRK-Mehrheit, bestehend aus sieben Mitgliedern, fordert eine öffentliche Durchwegung durch den neuen Park und eine Verbreiterung der Solitude-Promenade, wie die Kommission am Donnerstag mitteilte.
Zudem will sie das schutzwürdige Hochhaus Bau 52 von Roland Rohn erhalten und macht Vorgaben zur Minimierung der Treibhausgasemissionen für Erstellung und Betrieb neuer Gebäude. Die BRK-Mehrheit beurteilt den Bebauungsplan gemäss Mitteilung als kritisch und sieht die öffentlichen Interessen nicht berücksichtigt.
Minderheit begrüsst Pläne
Eine aus sechs Mitgliedern bestehende Kommissionsminderheit befürwortet hingegen den Antrag der Regierung und den neuen Bebauungsplan für das Roche Südareal. "Sie begrüsst ausdrücklich, dass sich die Roche langfristig zum Standort Basel bekennt und weiterhin im Kanton investiert.", heisst es weiter.
Der Pharmakonzern Roche zieht in Erwägung, auf dem Südareal seines Hauptsitzes an der Grenzacherstrasse ein drittes Bürohochhaus zu realisieren. Dieses soll sich in Form und Höhe an den bestehenden Türmen Bau 1 und Bau 2 orientieren - vorgesehen ist eine maximale Höhe von 221 Metern.
Ein konkretes Projekt gibt es aber noch nicht. Die alten Büro- und Laborgebäude am Rhein sollen abgerissen werden, um Platz für den allfälligen Neubau und einen Park zu schaffen.
Gegen die Pläne von Roche regt sich seit Längerem Widerstand. Unter anderem hatte der Heimatschutz Basel Rekurs eingereicht und den Verlust zweier schutzwürdiger Bauten auf dem Areal kritisiert.
Die Roche-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,19 Prozent auf 266,60 CHF.
Basel (awp/sda)
Weitere Links:
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor US-Inflationsdaten: SMI etwas höher -- DAX mit leichtem Plus -- Schlussendlich Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. An den größten Börsen in Asien dominierten die Käufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}