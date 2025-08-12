Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.05 Prozent höher bei 21’609.45 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.571 Prozent auf 21’507.44 Punkte an der Kurstafel, nach 21’385.40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 21’609.63 Punkte, das Tagestief hingegen 21’386.25 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 20’585.53 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 12.05.2025, einen Wert von 18’708.34 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16’780.61 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 12.08 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 21’609.63 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 31.82 Prozent auf 2.32 USD), JetBlue Airways (+ 10.77 Prozent auf 4.73 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9.99 Prozent auf 0.48 USD), Nissan Motor (+ 9.53 Prozent auf 2.40 USD) und AAON (+ 9.44 Prozent auf 78.88 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Mind CTI (-5.91 Prozent auf 1.20 USD), Donegal Group B (-3.95 Prozent auf 14.00 USD), Ballard Power (-3.06 Prozent auf 1.75 USD), SIGA Technologies (-2.22 Prozent auf 9.27 USD) und Compugen (-2.00 Prozent auf 1.47 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 14’919’983 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.06 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 12.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

