Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Aufwind

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich ein Plus in Höhe von 0.72 Prozent auf 22’631.48 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.372 Prozent auf 22’554.32 Punkte an der Kurstafel, nach 22’470.73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’497.71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 22’645.11 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.75 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 19.08.2025, bei 21’314.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19’546.27 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 19.09.2024, den Stand von 18’013.98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17.38 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 22’645.11 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Donegal Group B (+ 14.01 Prozent auf 17.90 USD), Cerus (+ 12.31 Prozent auf 1.46 USD), AXT (+ 9.60 Prozent auf 4.34 USD), Nortech Systems (+ 4.77 Prozent auf 9.88 USD) und Ballard Power (+ 4.58 Prozent auf 2.74 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil DexCom (-10.99 Prozent auf 67.45 USD), Comtech Telecommunications (-9.64 Prozent auf 2.25 USD), SMC (-9.31 Prozent auf 295.50 USD), Integra LifeSciences (-8.13 Prozent auf 14.13 USD) und Commercial Vehicle Group (-7.73 Prozent auf 1.79 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 101’935’846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.518 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.44 erwartet. Im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch