Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’315 0.4%  DAX 23’639 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’685 1.1%  Bitcoin 91’867 -1.0%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 66.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BlackRock & Franklin Templeton: Krypto-ETF-Anträge weiter auf der Warteliste
BYD-Aktie: Umfassende Lokalisierungsstrategie - So reagiert Tesla-Konkurernt BYD auf EU-Zölle
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...

Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Entwicklung 19.09.2025 22:34:31

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Aufwind

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Aufwind

Der NASDAQ Composite gewann am fünften Tag der Woche an Wert.

Commercial Vehicle Group
1.59 EUR -3.64%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich ein Plus in Höhe von 0.72 Prozent auf 22’631.48 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.372 Prozent auf 22’554.32 Punkte an der Kurstafel, nach 22’470.73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22’497.71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 22’645.11 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.75 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 19.08.2025, bei 21’314.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19’546.27 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 19.09.2024, den Stand von 18’013.98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17.38 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 22’645.11 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Donegal Group B (+ 14.01 Prozent auf 17.90 USD), Cerus (+ 12.31 Prozent auf 1.46 USD), AXT (+ 9.60 Prozent auf 4.34 USD), Nortech Systems (+ 4.77 Prozent auf 9.88 USD) und Ballard Power (+ 4.58 Prozent auf 2.74 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil DexCom (-10.99 Prozent auf 67.45 USD), Comtech Telecommunications (-9.64 Prozent auf 2.25 USD), SMC (-9.31 Prozent auf 295.50 USD), Integra LifeSciences (-8.13 Prozent auf 14.13 USD) und Commercial Vehicle Group (-7.73 Prozent auf 1.79 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 101’935’846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.518 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.44 erwartet. Im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com