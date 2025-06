Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0.43 Prozent auf 30’905.85 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 308.971 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.534 Prozent fester bei 30’937.79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30’773.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30’965.05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’858.14 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1.16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, notierte der MDAX bei 29’327.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2025, stand der MDAX noch bei 28’038.73 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 04.06.2024, den Stand von 26’779.99 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20.17 Prozent aufwärts. Bei 23’135.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit WACKER CHEMIE (+ 2.73 Prozent auf 64.00 EUR), LANXESS (+ 2.57 Prozent auf 27.10 EUR), KION GROUP (+ 2.18 Prozent auf 43.06 EUR), Delivery Hero (+ 2.15 Prozent auf 23.29 EUR) und Aurubis (+ 1.56 Prozent auf 81.35 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-8.36 Prozent auf 106.30 EUR), LEG Immobilien (-1.14 Prozent auf 73.85 EUR), RENK (-1.02 Prozent auf 84.18 EUR), Gerresheimer (-1.00 Prozent auf 47.38 EUR) und CTS Eventim (-0.37 Prozent auf 106.90 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 631’024 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 30.135 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die TUI-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

