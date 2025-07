Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus

Letztendlich verbuchte der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.72 Prozent auf 31’322.76 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 315.908 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.179 Prozent auf 31’154.15 Punkte an der Kurstafel, nach 31’098.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31’151.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31’463.43 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der MDAX einen Stand von 29’365.17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der MDAX mit 27’148.42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der MDAX mit 25’343.43 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 21.79 Prozent zu. Bei 31’752.97 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 16.28 Prozent auf 26.28 EUR), thyssenkrupp (+ 4.01 Prozent auf 11.28 EUR), Knorr-Bremse (+ 3.33 Prozent auf 86.95 EUR), Aurubis (+ 3.01 Prozent auf 94.00 EUR) und TAG Immobilien (+ 2.88 Prozent auf 14.98 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-16.85 Prozent auf 6.20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.93 Prozent auf 50.70 EUR), Nordex (-1.74 Prozent auf 19.79 EUR), RENK (-1.42 Prozent auf 70.33 EUR) und CTS Eventim (-1.35 Prozent auf 102.50 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 8’734’485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 28.560 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Im MDAX hat die TUI-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch