Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX notiert letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss verbuchte der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.35 Prozent auf 3’764.46 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 633.003 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.545 Prozent auf 3’730.72 Punkte an der Kurstafel, nach 3’751.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’774.67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’725.28 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.05.2025, wies der TecDAX 3’773.69 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 3’751.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, mit 3’286.63 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9.54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’973.18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 2.90 Prozent auf 37.64 EUR), Nemetschek SE (+ 2.45 Prozent auf 116.90 EUR), AIXTRON SE (+ 1.99 Prozent auf 14.13 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.61 Prozent auf 30.99 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1.59 Prozent auf 76.50 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-2.48 Prozent auf 208.70 EUR), HENSOLDT (-2.12 Prozent auf 92.55 EUR), Formycon (-1.52 Prozent auf 25.95 EUR), Kontron (-1.11 Prozent auf 23.24 EUR) und Nordex (-1.01 Prozent auf 16.58 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5’031’999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 292.988 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7.74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch